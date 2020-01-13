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Главу АТИ Челнов Айрата Насыбуллина не допустили до работы, несмотря на закрытие уголовного дела

19:18, 13.01.2020
Главу АТИ Челнов Айрата Насыбуллина не допустили до работы, несмотря на закрытие уголовного дела
Фото: nabchelny.ru

Главу Административно-технической инспекции Набережных Челнов Айрата Насыбуллина, с которого сняли обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, не допустили к работе.

Заявление Насыбуллина о продолжении трудовой деятельности так и не было подписано руководителем исполкома Ринатом Абдуллиным, который уже покинул пост. И.о. главы исполкома Илья Зуев подписал другое заявление — о предоставлении Насыбуллину отпуска с последующим увольнением, пишет «Татар-информ» со ссылкой на руководителя управления по информационной политике и связям с общественностью челнинской администрации Римму Мухаметзянову.

Ранее СМИ сообщили, что Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении Насыбуллина. С него сняли все обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями в связи отсутствием состава преступления. Срок домашнего ареста Насыбуллина истек 1 января.

ОбществоВласть Татарстан
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