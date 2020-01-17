Новости общества

18:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов провел встречу с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым

17:28, 17.01.2020
Рустам Минниханов провел встречу с главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым
Фото: president.tatar.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергеем Кравцовым в казанском Кремле.

Как поясняет пресс-служба главы республики, стороны обсудили развитие образования в Татарстане, улучшение систем оценки ее качества.

Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева и вице-премьер РТ — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров