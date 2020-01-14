Жириновского удивило отношение россиян к слову «холоп»

Главу ЛДПР Владимира Жириновского удивило отношение россиян к слову «холоп», в котором политик не видит ничего оскорбительного.

«Слушайте, при царе это было сословие. Других не было. Не было пролетариата, ничего не было. Были холопы <…> Я объясняю, что такое «холоп», и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже?» — передает слова политика РЕН ТВ.

По его словам, в социальных сетях сидят «не совсем здоровые люди».

Также, по мнению Жириновского, колхозников в СССР можно считать теми, кто жил при «крепостном праве».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Жириновский раздает собравшимся вокруг него людям денежные купюры. «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит в этот момент политик. Позже пресс-секретарь лидера ЛДПР отметил, что ряд СМИ вырвали из контекста и исказили эпизод общения Жириновского с посетителями новогодней ярмарки на Красной площади.

