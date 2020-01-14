В Казани на 33 процента превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Фото: Инна Серова

В Казани на 33% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ, сообщила сегодня утром на брифинге в кабмине руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Марина Патяшина. При этом в целом в республике эпидемии гриппа нет.

По словам Патяшиной, с 6 по 12 января в Татарстане зарегистрировано 12 928 случаев, заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 17%. В Казани эпидпорог превышен за счет роста заболеваемости среди двух групп — взрослого населения и школьников.

Кроме Казани заболеваемость превышает эпидпорог только в Елабужском районе — на 24%.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане в этом сезоне прогнозируется возвращение свиного гриппа (АН1N1-09).