В Казани ребенок родился в первую минуту нового года

Первый в новом году ребенок во всем Татарстане родился в первую минуту 1 января. Мальчик появился на свет в РКБ.

Его вес составил 3 566 граммов, рост — 54 сантиметра, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ребенок появился у семьи из Казани, уточняют в министерстве. Он родился прямо под бой курантов, в 00.01.

Ранее «Реальное время» писало о ситуации с демографией в Казани. За последние 9 лет прирост общей численности населения составил чуть больше 100 тысяч — 106,5 тысячи человек. Однако впервые рождаемость превысила приток мигрантов.