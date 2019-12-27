Спасатели РТ рассказали, как готовятся исполнить мечту мальчика побывать в пожарной части

В Елабуге спасатели готовятся исполнить мечту шестилетнего Даниса, пожелавшего у Деда Мороза побывать в настоящей пожарной части. Это второе желание, которое исполняет в этом году Рустам Минниханов.

Как рассказал начальник отдела по работе со СМИ МЧС РТ Андрей Родыгин, сопровождать мальчика будет руководитель исполкома Рустем Нуриев. Вместе отправятся в пожарно-спасательную часть №75 Федеральной противопожарной службы.

«Мальчику покажут технику и вооружение пожарных, расскажут про распорядок дежурного караула в течение дежурных суток. Вместе с боевым расчетом шестилетний Данис будет участвовать в выезде по учебной тревоге. Затем юному гостю от всего коллектива пожарных и спасателей Татарстана вручат игрушечную пожарную машину и настоящую золотую пожарную каску», — рассказал Родыгин.

Напомним, что после исполнения мечты 11-летнего Амирхана из Казани полетать на вертолете, президент РТ снял с Елки желаний еще три открытки, пообещав исполнить их все.

