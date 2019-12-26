Рустам Минниханов исполнит еще три новогодних желания

Президент Татарстана исполнит еще три новогодних желания.

Перед началом заседания Госсовета России по вопросам развития агропромышленного комплекса, которое проходит в Москве, глава республики вновь присоединился к акции «Елка желаний».

Минниханов снял с елки сразу три открытки. Восьмилетний Радмир из Набережных Челнов хотел бы побывать в кабине настоящего самолета и познакомиться с пилотом. Шестилетний Данис из Елабуги мечтает посетить настоящую пожарную часть, а семилетний Кирилл из Нурлата попросил на Новый год планшет, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов выполнил желание 11-летнего Амирхана, подарив ему полет на вертолете.

