В Казани запустили сервис онлайн пополнения транспортной карты

В Казани запустили новый сервис пополнения баланса транспортной карты через Интернет. Сервис «Отложенное пополнение» доступен всей категории пассажиров.

Баланс можно пополнить на сайте Транспортной карты. Для этого необходимо будет ввести данные банковской карты. Перевод будет проведен без комиссии.

Для проезда в общественном транспорте необходимо будет предупредить кондуктора, что карту пополнили через сервис «Отложенное пополнение». Кондуктор переведет терминал в режим пополнения, после чего пассажир должен приложить карту к валидатору. На экране валидатора появится надпись «ресурс пополнен». После этого необходимо будет снова приложить карту к терминалу для списания платы, передает портал мэрии Казани.

Ранее Комитет по транспорту Казани утвердил стоимость проездных билетов в 2020 году в общественном транспорте.