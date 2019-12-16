В Петербурге суд отклонил иск казанских сторонников Навального к соцсети “Вконтакте”

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил требование сторонников Алексея Навального из Казани, требующих у соцсети «ВКонтакте» рублей компенсации за передачу Центру по противодействию экстремизму их персональных данных.

Эльвира Дмитриева (скончалась в октябре этого года), Андрей Бояршинов, Алексей Бояров, Михаил Тихонов подали иск против соцсети “Вконтакте” о компенсации по 100 тысяч рублей. Стало известно, что апелляцию суд отклонил.

“Информацию о пользователях беспрепятственно отправляют эшникам, чтобы те потом нашли повод посадить или запугать активистов штрафами. Уровень сохранности данных: по первому запросу преподносить их силовикам на блюдечке”, — написали активисты в соцсети.

В дальнейшем активисты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в конце марта жители Татарстана, являющиеся сторонниками политика Алексея Навального, подали в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга против социальной сети «ВКонтакте» за передачу без их согласия персональных данных центру по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по республике. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск.