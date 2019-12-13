Казанский зооботсад анонсировал открытие в тестовом режиме

Казанский зооботсад «Река Замбези» анонсировал свое открытие в тестовом режиме 21 декабря.

Согласно информации, размещенной в аккаунте зооботсада в Instagram, стоимость взрослого билета составит 300 рублей, детского (с 3 до 14 лет) — 150 рублей.

Для групповой экскурсии школьников в составе 20 человек цена билета составит 100 рублей, а гид по зоопарку обойдется в 1 тыс. рублей.

Помимо этого, предлагаются билеты для льготной категории граждан.

Ранее сообщалось, что «Река Замбези» начнет принимать посетителей в декабре. Однако точная дата открытия еще не называлась. Недавно зоопарк получил сертификат соответствия.

