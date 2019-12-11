Новый казанский зоопарк начал продавать билеты на елки

Новая часть казанского зоопарка «Река Замбези» должна открыться перед Новым годом. Билеты на представления уже начали продаваться.

Судя по билетам елки в зоопарке начнутся с 28 декабря. Цены на них начинаются от 1 200 рублей, пишет e-Kazan.

Ранее сообщалось, что «Река Замбези» начнет принимать посетителей в декабре. Однако точная дата открытия еще не называлась. Недавно зоопарк получил сертификат соответствия.