Член Совфеда не смог назвать форму эчпочмака

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Член Совета Федерации Алексей Пушков вместе со своей женой Ниной в программе «Кто хочет стать миллионером?» не смогли самостоятельно ответить на вопрос о том, какой формы эчпочмак.

Вопрос об этом был девятым и оценивался в 50 тыс. рублей. Он звучал как: «Какую форму традиционно придают эчпочмакам татары и башкиры?»

Пушкова сначала предположила, что эчпочмак является национальным головным убором, однако ведущий шоу Дмитрий Дибров уточнил, что это блюдо национальной кухни Татарстана и Башкирии.

В итоге Пушковы не смогли самостоятельно ответить на вопрос и воспользовались подсказкой «50/50». Когда остались варианты «круглая» и «треугольная», член Совфеда выбрал треугольную, и они выиграли 50 тыс. рублей.