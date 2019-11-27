СМИ: двух подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии арестовали в Москве

Два человека арестованы по обвинению в причастности к убийству главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Им обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконное ношение оружия»). По предварительным данным, они проходят по делу о ликвидации Эльджаркиева», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Решение об аресте Костоева и Арапиева вынес Басманный суд Москвы. В пресс-службе суда информагентству информацию подтвердили, однако не уточнили, по какому делу была выбрана мера пресечения.

«Костоеву избрана мера пресечения до 5 января, Арапиеву — до 20 января. Они обвиняются в убийстве двух и более лиц и в незаконном хранении и ношении оружия. Остальную информацию необходимо уточнить в органах следствия», — сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Также глава села Экажева в Ингушетии Михаил Евлоев подтвердил, что в населенном пункте проходили обыски по делу об убийстве Эльджаркиева и задержаны два человека.

Напомним, в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский. Позже в СМИ появилась информация о том, что правоохранители разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства, предположительно, 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва — Хасавюрт.

