В домах обвиняемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов с раннего утра проводили обыски в Ингушетии в рамках расследования дела об убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

«Силовики в понедельник провели обыски в селе Экажево в частном домовладении Картоева Курейша, обвиняемого в убийстве начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата в Москве», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он также рассказал, что параллельно обыски проходили у родственников обвиняемого по нескольким адресам в той же деревне. Предполагается, что в ходе них задержан один из двоюродных братьев Картоева.

Напомним, в Москве неизвестный совершил нападение на двух мужчин. Убитыми оказались начальник центра по противодействию экстремизму (центр «Э») по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, также полицейский. Позже в СМИ появилась информация о том, что правоохранители разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который после совершения убийства предположительно 5 ноября уехал в Дагестан на рейсовом автобусе сообщением Москва — Хасавюрт.

