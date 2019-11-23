Главный госветинспектор РТ рассказал о ситуации по особо опасным инфекционным болезням животных в Татарстане

Главный госветинспектор РТ Алмаз Хисамутдинов сообщил, что ситуация по особо опасным инфекционным болезням сельскохозяйственных животных в Татарстане благополучна.

Он уточнил, что за истекший период 2019 года ни одно заболевание не зарегистрировано. Хисамутдинов подчеркнул, что основную опасность представляют африканская чума свиней, грипп птиц и нодулярный дерматит.

Всего с начала года в России зарегистрировано 118 очагов африканской чумы свиней, из них 13 — в ПФО. Случаи зарегистрированы в Ульяновской, Нижегородской и Саратовской областях, передает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана в 2019 году выделили на отлов, стерилизацию и содержание бездомных собак более 27 млн рублей. С 2020 года эта система изменится — в силу вступят принятые ранее изменения в законодательство.

