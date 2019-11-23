Пол Маккартни выложил на YouTube две новых песни

Бывший участник Beatles сэр Пол Маккартни опубликовал две новые песни. Композиции Home Tonight и In A Hurry он опубликовал на YouTube

Песни были записаны еще в 2018 году во время работы над альбомом Egypt Station. Они выйдут на семидюймовых виниловых пластинках. Синглы поступят в продажу 29 ноября — в День музыкального магазина (Record Store Black Friday), сообщает ETCanada.

Продюсером альбома выступил Грег Керстин.

Напомним, в сентябре Маккартни представил свою книгу для детей. Она получила название Hey Grandude!.