Пол Маккартни выложил на YouTube две новых песни
Бывший участник Beatles сэр Пол Маккартни опубликовал две новые песни. Композиции Home Tonight и In A Hurry он опубликовал на YouTube
Песни были записаны еще в 2018 году во время работы над альбомом Egypt Station. Они выйдут на семидюймовых виниловых пластинках. Синглы поступят в продажу 29 ноября — в День музыкального магазина (Record Store Black Friday), сообщает ETCanada.
Продюсером альбома выступил Грег Керстин.
Напомним, в сентябре Маккартни представил свою книгу для детей. Она получила название Hey Grandude!.ОбществоКультура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым