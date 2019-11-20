В Госдуме положительно восприняли идею засчитывать волонтерство за летнюю практику

В Государственной думе назвали идею засчитывать волонтерство за летнюю практику «хорошим шагом». Таким образом парламентарии надеются привлечь молодежь к добровольчеству.

Идею засчитывать волонтерскую деятельность за летнюю практику высказал Дмитрий Медведев. С такой просьбой к нему обратились из «Штаба молодой гвардии Единой России».

Более того, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов уверен, что волонтерскую деятельность необходимо включать в трудовой стаж, сообщает «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» сообщало, что активисты казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» завершили работы на объекте культурного наследия — в доме Беркутова.