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В Госдуме положительно восприняли идею засчитывать волонтерство за летнюю практику

19:03, 20.11.2019
В Госдуме положительно восприняли идею засчитывать волонтерство за летнюю практику
Фото: president.tatar.ru

В Государственной думе назвали идею засчитывать волонтерство за летнюю практику «хорошим шагом». Таким образом парламентарии надеются привлечь молодежь к добровольчеству.

Идею засчитывать волонтерскую деятельность за летнюю практику высказал Дмитрий Медведев. С такой просьбой к нему обратились из «Штаба молодой гвардии Единой России».

Более того, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов уверен, что волонтерскую деятельность необходимо включать в трудовой стаж, сообщает «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» сообщало, что активисты казанского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» завершили работы на объекте культурного наследия — в доме Беркутова.

Общество
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