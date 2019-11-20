Депутат Госдумы о призыве Эстонии «вернуть» часть территорий: «Перспективы нет»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сообщил, что Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией.



Так он прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

«Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения», — цитирует RT депутата.

Ранее спикер парламента Эстонии Пыллуаас заявил, что Москва якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вопрос о государственной границе с Эстонией закрыт для России навсегда.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, некоторые земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.