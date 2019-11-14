Врачам будут давать премию за обнаружение онкозаболевания

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что со следующего года будут приняты меры, которые должны увеличить эффективность диспансеризации и профилактики раковых заболеваний.

Так, с 2020 года медработников будут премировать за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях.

За каждый подтвержденный случай впервые выявленной опухоли предлагается выделять по 1 тыс. рублей: 500 рублей предлагается заплатить врачу-терапевту, фельдшеру, ответственному за проведение медосмотра и диспансеризации, и 500 рублей — для медработников, назначивших и вовремя сделавших исследование, подтвердившее онкозаболевание, пишет «Интерфакс».

Также, по словам Скворцовой, «для приоритизации профилактики с 2019 года все профилактические мероприятия выведены из-под душевого финансового норматива ОМС в самостоятельный тариф». Это поможет сократить предельные сроки ожидания исследований в случае подозрения онкозаболевания до 7 рабочих дней, других болезней — до 14.

Ранее сообщалось, что Татарстан увеличит расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями. Сумма расходов в следующем году прогнозируется в размере 6,6 млрд рублей. Не более 75% из этой суммы будет направлено на химиотерапию.