Из Татарского театра им. Джалиля ушла прима-балерина Кристина Андреева

Заслуженная артистка РТ прима-балерина Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Кристина Андреева покинула его.

«Сообщаю эту новость в первую очередь с огромной благодарностью к вам, мои дорогие зрители! За почти 10 лет моей работы в Казани было много премьер, интересных проектов, конкурсов, концертов, спектаклей, наград», — написала Андреева в Instagram.



Ранее «Реальное время» писало об истории Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.