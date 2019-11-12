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Из Татарского театра им. Джалиля ушла прима-балерина Кристина Андреева

09:33, 12.11.2019
Из Татарского театра им. Джалиля ушла прима-балерина Кристина Андреева
Фото: realnoevremya.ru

Заслуженная артистка РТ прима-балерина Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Кристина Андреева покинула его.

«Сообщаю эту новость в первую очередь с огромной благодарностью к вам, мои дорогие зрители! За почти 10 лет моей работы в Казани было много премьер, интересных проектов, конкурсов, концертов, спектаклей, наград», — написала Андреева в Instagram.

Ранее «Реальное время» писало об истории Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля.

ОбществоКультура Татарстан
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