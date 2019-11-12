В Казанском меде пройдет Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов

В Казанском медицинском университете с 14 по 17 ноября пройдет Всероссийская школа студенческих медицинских отрядов Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Организаторами являются Казанский ГМУ и Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Мероприятие проводится в рамках гранта на реализацию молодежных проектов, сообщили в Минздраве РТ.

Открытие школы и тренинг на командообразование состоятся 14 ноября. С 15 по 16 ноября на базе Казанского ГМУ будут проходить секции по направлениям, а также встречи с лидерами здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что в Москве оценили итоги работы организаций и предприятий с движением студенческих трудовых отрядов. В лидерах по привлечению студотрядов оказался Татарстан.

