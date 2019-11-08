На самарского губернатора подали в суд из-за отказа кандидату в министры культуры области

Экс-кандидат на пост министра культуры Самарской области Диляра Котикова, занимающая должность гендиректора ОТР «Патриот», подала в суд на губернатора региона Дмитрия Азарова.

Она считает, что глава области и конкурсная комиссия незаконно отклонили ее заявку на должность министра культуры, передает samru.ru.

Соответчиком по иску выступает комиссия по проведению вышеуказанного конкурса.

Напомним, конкурс на пост министра культуры Самарской области был объявлен весной 2019 года, однако в итоге конкурсная комиссия не смогла рекомендовать губернатору ни одного заявившегося кандидата.