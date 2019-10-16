Итоги дня: 4 тыс. черепах в Оренбурге, потепление в Казани, ДТП в Чебоксарах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 16 октября.

В Оренбурге полицейские обнаружили в одном из гаражей 4 тысячи черепах, незаконно вывезенных из Казахстана. Как стало известно, этот вид животных занесен в Красную книгу России и охраняется «Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры».

Аномальное потепление придет в Казань со следующей недели. Хорошая погода прогнозируется в столице республики уже в эти выходные. По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, южные потоки принесут теплый воздух. Однако МЧС Татарстана предупредило водителей о тумане и гололедице.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает полицейским выносить гражданам официальные предупреждения о недопустимости совершения правонарушений.

Стало известно, что все же произойдет с подземным переходом на площади Тукая в центре Казани. Его не ликвидируют. По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, в новой концепции не запланированы никакие изменения по подземному переходу.

Столица Татарстана стала одним из десяти самых популярных российских городов для отдыха во время новогодних каникул 2019—2020 годов. Казань заняла восьмую строчку рейтинга.

В то же время в татарстанской столице оказался самый дорогой пшеничный хлеб в России.

Сегодня в Чебоксарах троллейбус на скорости влетел в столб. По данным региональной ГИБДД, авария случилась днем, около 15 часов. У водителя автобуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. Спустя время стало известно, что число пострадавших в аварии возросло до 26 человек, из них семеро — несовершеннолетние.

