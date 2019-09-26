Новости общества

05:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума предложила смягчить наказание за нарушение при проведении митинга

15:20, 26.09.2019 1
Госдума предложила смягчить наказание за нарушение при проведении митинга
Фото: ru.wikipedia.org

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес на рассмотрение парламента законопроект о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.

Документ предлагает привлекать к уголовной ответственности за вышеупомянутое нарушение в том случае, если оно совершено неоднократно и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу лиц, окружающей среде, общественному порядку и общественной безопасности.

Также в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах предлагается снизить размеры штрафов — от 100 до 500 тыс. рублей. Сейчас они составляют от 600 тыс. до 1 млн рублей. Максимальный срок лишения свободы предлагается снизить с 5 до 3 лет, пишет RT.

Ранее представители КПРФ в Мосгордуме также хотели направить в правительство и Верховный суд РФ проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность. Он предполагает отмену или смягчение ряда статьей Уголовного кодекса — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Социолог фонда «Общественное мнение» объяснила причины массовых протестов. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 26 сен
    Адекватный судья не будет ставить равно между несогласованным митингом и массовыми беспорядками. Это совершенно разные понятия. Но силовики их пытаются приравнять. Во франции были массовые беспорядки, поэтому действия полиции адекватные. В Москве несогласованные мирные акции, поэтому действия полиции не адекватные.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров