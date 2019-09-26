Госдума предложила смягчить наказание за нарушение при проведении митинга

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внес на рассмотрение парламента законопроект о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.



Документ предлагает привлекать к уголовной ответственности за вышеупомянутое нарушение в том случае, если оно совершено неоднократно и повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу лиц, окружающей среде, общественному порядку и общественной безопасности.

Также в статье УК о неоднократных нарушениях на митингах предлагается снизить размеры штрафов — от 100 до 500 тыс. рублей. Сейчас они составляют от 600 тыс. до 1 млн рублей. Максимальный срок лишения свободы предлагается снизить с 5 до 3 лет, пишет RT.

Ранее представители КПРФ в Мосгордуме также хотели направить в правительство и Верховный суд РФ проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность. Он предполагает отмену или смягчение ряда статьей Уголовного кодекса — «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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