В Мосгордуме предложили смягчить наказание для участников митингов после летних протестов

Представители КПРФ в Мосгордуме на следующей неделе направят в правительство и Верховный суд РФ проект постановления о внесении законопроекта, направленного на гуманизацию наказания за протестную активность. Он предполагает отмену или смягчение ряда статьей Уголовного кодекса. Разработка документа ведется после летних митингов в Москве.

Речь идет о статьях 212.1 «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга», 280 и 318 — «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Идею КПРФ поддержали и в других фракциях МГД, однако «Справедливая Россия» готовит свои поправки в законодательство, пишут «Известия».

Ранее социолог фонда «Общественное мнение» объяснила причины массовых протестов. Подробнее — в материале «Реального времени».