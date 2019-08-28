Мэрия Казани рассказала об изменениях маршрутов транспорта в День города

В пятницу, 30 августа, в Казани будут праздноваться День города и День Республики Татарстан. В связи с этим запланировано множество мероприятий, и мэрия предупредила об изменении маршрутов общественного транспорта.

На площади Тысячелетия пройдет автомотошоу Kazan City Racing. Поэтому автобусные маршруты №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75 будут изменены с 20.00 29 августа до 30 августа, сообщается на сайте мэрии. Они будут курсировать в следующем порядке:

маршруты №15, 29, 75 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по ул. Право-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам

маршруты №6, 35, 37, 47, в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следуют по ул. Татарстан — ул. Московская — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршрутам;

маршрут №74 в направлении Кремлевской дамбы со стороны центра города следует по ул. Татарстан — ул. Г. Тукая — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная — ул. Астрономическая — ул. Лобачевского — ул. К. Маркса — ул. Батурина — Кремлевская дамба, далее по маршруту;

маршруты №15, 29, 75 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по ул. Кремлевская Набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачная далее по маршрутам;

маршруты №6, 35а, 37, 47, 74 в направлении центра города со стороны Кремлевской дамбы следуют по ул. Кремлевская Набережная — ул. Саид-Галеева — ул. Б. Шахиди — ул. Чернышевского — ул. Московская далее по маршрутам.

Кроме того, с 20.00 29 августа по 30 августа не будет выходить на рейс троллейбусный маршрут №2 «Ст. метро Пл. Г. Тукая — ул. Академика Арбузова (кольцевой)».

В целом общественный транспорт будет работать по графику рабочего дня, но до 24.00. С 15.00 до 24.00 метро будет курсировать по пиковому режиму.

Напомним, в связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города с 27 по 30 августа в Казани будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия и около Центра семьи «Казан».

Подробнее об афише мероприятий на День города можно прочитать здесь.