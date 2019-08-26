Как иностранные журналисты работают на WorldSkills Kazan — видео

Фото: скриншот

На 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan работают около 700 журналистов, 300 из которых приехали из более чем 50 стран, сообщают «Новости Татарстана» телекомпании ТНВ.

Всего было аккредитовано более тысячи журналистов.

«Я был на нескольких чемпионатах WorldSkills и этот — один из лучших по организации», — сказал журналист из Нидерландов Михель ван Рутенбик.

Как отмечает ТНВ, иностранных корреспондентов кормят в медиа-центре татарскими блюдами, в том числе эчпочмаками и шурпой.

«Треугольники, чак-чак . Я люблю путешествовать и первое, что я делаю в чужой стране — пробую местные блюда. Тут (в Казани) все очень вкусно», — отметил журналист из Южной Африки Нашвир Немесар.