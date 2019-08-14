В татарстанских МФЦ приостановили прием заявлений на водительские права

В татарстанских офисах МФЦ до конца августа приостановлен прием заявлений на оформление водительских удостоверений.

Как сообщается на официальном портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы», ситуация связана с решением Управления ГИБДД МВД по РТ. Причины такого решения не уточняются.

Напомним также, что сейчас МФЦ Татарстана принимают заявления избирателей, которые собираются проголосовать на выборах депутатов Госсовета республики не по месту прописки. Прием заявлений продолжится до 4 сентября.

