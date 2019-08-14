МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 23.00 14 августа до 7.00 15 августа.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром возможен местами туман. Ветер северо-западный слабый, ночью местами умеренный.