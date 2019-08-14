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Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса

04:35, 14.08.2019
Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 14 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром возможен местами туман.

Ветер северо-западный слабый, ночью местами умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +16°С до 21°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до 19°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся тумане утром 14 августа.

Общество Татарстан
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