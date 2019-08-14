Сегодня в Татарстане потеплеет до +21 градуса
В среду, 14 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Утром возможен местами туман.
Ветер северо-западный слабый, ночью местами умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем составит от +16°С до 21°С. В Казани днем ожидается от +18°С до 20°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +16°С до 19°С.
Ранее МЧС Татарстана предупредило о надвигающемся тумане утром 14 августа.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым