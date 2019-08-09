Рустам Минниханов оценил готовность к учебному году нового многопрофильного лицея

Президент РТ Рустам Минниханов посетил многопрофильный лицей №186 «Перспектива» в Приволжском районе Казани. Он оценил готовность нового образовательного учреждения к учебному году.

Проектная мощность учебного заведения — 1 224 учащихся. Столовая рассчитана на 450 посадочных мест. Строительство происходило в рамках нацпроекта «Образование».

«Рустам Минниханов осмотрел классы для начальной школы, столовую, кабинет технологии, кабинет химии, кабинет физики, а также спортзал и бассейн, актовый зал», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также представители департамента продовольствия и социального питания исполкома Казани рассказали Минниханову о системе организации питания детей в образовательных учреждениях Казани.

Ранее сообщалось, что многопрофильный лицей в ЖК «Весна» уже готов принять школьников в новом году .