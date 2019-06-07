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В казанском ЖК «Весна» к новому учебному году откроется школа на 1,5 тысячи учеников

13:44, 07.06.2019
В казанском ЖК «Весна» к новому учебному году откроется школа на 1,5 тысячи учеников
Фото: kzn.ru

Строительные работы в лицее №185, который находится в казанском ЖК «Весна», выполнены на 90%, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На объекте идут работы по монтажу инженерных сетей. Лицей планируют открыть к 1 сентября. Школа рассчитана на 1 501 ученика. По проекту многопрофильную школу с естественно-научным уклоном разделят на тематические блоки — учебные классы, спортивный, общественный и административный блоки.

ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан
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