Стандарт для школьной формы в России появится в 2020 году

В 2020 году в России собираются утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что в документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Это, по его словам, поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка, пишут «Известия».

В пресс-службе Росстандарта отметили, что сейчас законодательством вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость товаров для школьников в июле этого года составила 10,7 тыс. рублей. В этот перечень входят школьная форма, обувь и канцелярские товары. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Ранее «Реальное время» подсчитало, в какую сумму обойдется собрать в первый класс мальчика и девочку. Подробнее об этом читайте в материале.