Сегодня в Татарстане ожидаются дождь, гроза, сильный ветер и до +26

В четверг, 8 августа, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем в большинстве районов дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза.

Ветер юго-западный умеренный; утром и днем местами сильный порывами до 16-21 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до 23°С.

Ранее в МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся грозе и сильном ветре.