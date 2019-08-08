В МЧС предупредили жителей Татарстана о надвигающейся грозе и сильном ветре

Сегодня вечером в Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют туман, грозу и усиление ветра до 21 м/с.

Изменения ожидаются с 23.00 8 августа до 18.00 9 августа, передает пресс-служба главка МЧС по Татарстану.

Ночью и утром ожидается туман. Днем же синоптики обещают грозу, сильный дождь и ветер до 16—21 м/с.

В МЧС рекомендуют оставаться в помещениях, загнать машину в гараж и избегать деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, если все же ураган застал вас на улице.