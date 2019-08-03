В США оценили оценили расходы на расследование Мюллера о «вмешательстве» России в выборы

Из бюджета США потратили $31,6 млн на расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы президента в 2016 году.

Так, $16 млн получил сам Мюллер, $9,7 млн — его сотрудники. $3,1 млн потратили на аренду помещений, связь и коммунальные услуги, $1,6 млн — на поездки сотрудников офиса, $902 тыс. — на контрактные услуги для организации передачи информации с помощью технических средств, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минюста США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое мешало наладить отношения с Россией, теперь «мертво».