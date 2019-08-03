Госдеп: новые санкции против России могут снизить торговлю на миллиарды долларов

Новые санкции США по «делу Скрипалей» могут снизить торговлю России с США на миллиарды долларов.

Это связано с тем, что принятые меры ограничат доступ России к многосторонней системе банков развития, к рынку США при первичном размещении нерублевого суверенного долга, нерублевого финансирования долга и к американским материалам. Все это, по мнению Госдепа, стратегически важно для российской программы химического и биологического оружия, говорится в заявлении ведомства.



Ранее Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.