МВД РФ обнародовало данные о погибших в результате аварий с гироскутерами и электросамокатами

В России с начала 2019 года было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием электромеханических средств передвижения, куда входят электросамокаты, сигвеи и гироскутеры. Статистику приводят в Министерстве внутренних дел РФ.

Согласно данным, в результате аварий пострадали 16 человек, один человек погиб. В прошлом году насчитывалось 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек, погибших не было.

Гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные устройства не могут считаться транспортными средствами, так как объем и мощность их двигателя не соответствуют установленным требованиям для транспортных средств, пишет RT со ссылкой на ведомство.

Участники дорожного движения, управляющие электромеханическими средствами передвижения, относятся к пешеходам.

Ранее сообщалось, что в России разработают правила для движения на гироскутерах и сигвеях.