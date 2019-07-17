ВСК и «Европлан» запускают новый совместный страховой продукт «Страхование платежей»
Страховой дом ВСК и автолизинговая компания «Европлан» запустили новый комплексный продукт, который позволяет клиентам «Европлана» возместить потери в случае утраты лизингового автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным платежам. Это дает клиенту возможность приобрести новый автомобиль в лизинг.
Программа предусматривает страховое возмещение только в случае полной утраты автомобиля, например, если после ДТП он не подлежит ремонту или в случае угона. Договор оформляется в ВСК на весь срок действия договора лизинга, при этом по каско автомобиль может быть застрахован в любой другой страховой компании.
«При покупке полиса клиент получает финансовую защиту в том числе по уже совершенным расходам. Выплаты по программе позволяют не только возместить первый платеж, но и закрыть обязательства перед лизинговой компанией. Это позволит быстро оформить лизинг нового автомобиля и оплатить аванс из средств, выплаченных страховой компанией», — комментирует руководитель центра развития продуктов ВСК Александр Абраменко.
«Средний срок договора лизинга автомобиля — 3—5 лет. Новый продукт дает предпринимателям возможность обезопасить себя в течение всего этого времени и смягчить ущерб в случае утраты транспортного средства», — комментирует генеральный директор компании «Европлан» Александр Михайлов.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании САО «ВСК»
Справка
Страховой дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
АО «ЛК «Европлан» — лизинговая компания, которая оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Дополнительные услуги «Европлана» для клиентов включают в себя оформление страхования автомобилей, оформление регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливную программу, программу автопомощи на дорогах и выкуп автомобилей. «Европлан» предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств, охватывающих более 70 регионов России.
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