Акимов поддержал строительство новой дороги между Москвой и Казанью

Вице-премьер Максим Акимов выступил за строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани.

Он подчеркнул, что «проблема реконструкции трассы М-7 — не проблема, а потребность в реконструкции действительно существует».

— Но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, надо строить новую дорогу, она нужна, — продолжил Акимов.

С его слов, участок дороги от Москвы до Тольятти берет на себя 16% всего грузопотока страны, сообщает «РИА Новости». Акимов особо обратил внимание, что «новая дорога нужна в этом регионе и строить ее нужно». Потому что если ограничиться только реконструкцией М-7, то выполнить в разумные сроки работы так, чтобы экономика почувствовала эффект, будет очень сложно.

Напомним, ранее в казанском Кремле прокомментировали дискуссии об отмене строительства автобана Казань — Москва.



Сегодня министр экономического развития РФ Максим Орешкин выехал на машине из Москвы, чтобы добраться до Тольятти. Там глава ведомства наконец-то решит, что выбрать: стройку платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7.

