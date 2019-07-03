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Словакия заинтересовалась открытием генконсульства в Казани

12:59, 03.07.2019
Словакия заинтересовалась открытием генконсульства в Казани
Фото: tatarstan.ru

Глава парламента Словакии Андрей Данко в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сообщил, что Словакия заинтересована в открытии генерального консульства в Казани.

«Если мы имеем генеральное консульство в Санкт-Петербурге, то можем открыть его и здесь», — сказал он.

По его словам, посол Словакии в России поддерживает эту инициативу.

«Это [обсуждение вопроса с послом] станет моей первой задачей по возвращении в Словакию», — цитирует Данко пресс-служба президента РТ.

Ранее Минниханов заявил, что Татарстан может оказать поддержку словацким предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес в РФ.

ОбществоВласть Татарстан
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