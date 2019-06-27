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Путин заявил, что в ближайшие дни решится вопрос с продлением соглашения ОПЕК

22:20, 27.06.2019
Путин заявил, что в ближайшие дни решится вопрос с продлением соглашения ОПЕК
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин положительно оценил влияние на рынок нефти соглашения стран, входящих и не входящих в ОПЕК, включая РФ.

«Что касается того, продлим ли мы соглашение, то вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней. Я провел встречу по этому вопросу с руководителями наших крупнейших нефтяных компаний и членами правительства прямо перед этим интервью», — сказал он в Financial Times.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2019 года добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до 29,95 млн баррелей в сутки. Это минимальный показатель за последние пять лет.

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