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В Казани сегодня состоится первый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»

03:32, 26.06.2019
В Казани сегодня состоится первый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»
Фото: koltso-kazan.ru

Сегодня, 26 июня, в Казани состоится первый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо», в ходе которого жюри рассмотрит все предложенные варианты.

Ожидается, что комиссия будет учитывать мнения и комментарии, которые сейчас оставляют горожане — как на официальном сайте торгового центра, так и в урне для голосования в самом здании «Кольца».

Всего в комиссии значится 18 человек, среди которых бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, а также помощник президента РТ Олеся Балтусова.

Напомним, что 14 июня на сайте ТЦ «Кольцо» стартовало голосование за лучший проект реконструкции здания торгового центра.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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