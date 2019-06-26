В Казани сегодня состоится первый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо»
Сегодня, 26 июня, в Казани состоится первый этап конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо», в ходе которого жюри рассмотрит все предложенные варианты.
Ожидается, что комиссия будет учитывать мнения и комментарии, которые сейчас оставляют горожане — как на официальном сайте торгового центра, так и в урне для голосования в самом здании «Кольца».
Всего в комиссии значится 18 человек, среди которых бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, а также помощник президента РТ Олеся Балтусова.
Напомним, что 14 июня на сайте ТЦ «Кольцо» стартовало голосование за лучший проект реконструкции здания торгового центра.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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