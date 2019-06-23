Несколько сотен пилотов подали иск к Boeing из-за «намеренного» сокрытия неполадок

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за «намеренного сокрытия конструктивных недостатков» самолета, сообщает АВС.

Претензия заключается в том, что пилоты учились летать на 737 МАХ, но раз полеты приостановлены, то они понесли убытки и испытали психологический дискомфорт из-за отсутствия работы. Инициатор группового иска утверждает, что Boeing участвовал в сокрытии известных конструктивных недостатков. Слушания назначены на 21 октября 2019 года.

Напомним, ранее американская компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

Эти детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.

