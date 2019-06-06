В Кремле назвали сомнительным проект ВСМ Москва — Казань с точки зрения экономической эффективности

До конца года российские власти определятся, в каком направлении строить высокоскоростную магистраль из Москвы — до Санкт-Петербурга или до Казани.



«Проект Москва — Казань или Москва — Нижний Новгород, достаточно хорошо проработанный проект РЖД, но сомнительный с точки зрения экономической эффективности из-за пассажиропотока. Или проект Москва — Санкт-Петербург, который не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока и эффективности, но он не проработан пока», — заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что будет выбран только один из проектов, так как «они оба дорогостоящие и на два просто не хватит средств».

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не закрыт. По его словам, речь идет об обсуждении очередности проектов ВСМ Москва — Казань и Москва — Петербург.