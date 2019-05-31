СМИ: следствие нашло нового подозреваемого в деле Серебренникова

Следствие выделило новое уголовное дело из дела «Седьмой студии». В нем появился и новый обвиняемый — предприниматель Валерий Синельников.

Ему инкриминируется преступление по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пишет Forbes.

Ранее предприниматель проходил по делу режиссера Кирилла Серебренникова как свидетель. Он рассказал, что обналичивал деньги, выделяемые государством на проект «Платформа».

За свои услуги Синельников получал от 8,5 до 9% от суммы, которую он сам отвозил в Москву, после снятия с расчетного счета.

Ранее сообщалось, что суд постановил назначить новую экспертизу по делу Серебренникова. Незадолго до этого Серебренников был освобожден из СИЗО и переведен под домашний арест.