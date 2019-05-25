Следком начал проверку по факту возвращения самолета UTair в Сургут

Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР

Сегодня вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан) Boeing 737-524 авиакомпании UTair был вынужден вернуться обратно. Следственный комитет назначил проверку

«Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 136 пассажиров и 6 членов экипажа. В 21 час 35 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета», — говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СКР

В Следкоме подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.



По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

