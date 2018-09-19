С 2019 года школы Ульяновска перейдут на пятидневную учебную неделю

С начала 2019—2020 учебного года школы Ульяновска перейдут на пятидневную учебную неделю.

Управлением образования администрации города Ульяновска уже разработан план перехода. По словам начальника профильного ведомства Светланы Куликовой, освободившаяся суббота станет днем для саморазвития детей, который «они смогут посвятить занятиям в учреждениях дополнительного образования, отдыху и общению с родителями».

Стоит отметить, что в настоящее время школа самостоятельно может выбирать, сколько дней в неделю в ней будут проходить занятия. На данный момент на «пятидневку» уже перешли 16 школ Ульяновска. В девяти школах поэтапный переход на пятидневную учебную неделю начался в этом году.

Напомним, ранее отстраненная от уроков за розовый цвет волос дочь депутата вернулась в пермскую гимназию.