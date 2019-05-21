Минфин РФ планирует назначать глав казначейств без согласования с губернаторами

Министерство финансов России подготовило проект президентского указа, согласно которому глава ведомства больше не будет согласовывать с губернаторами кандидатов на должности глав территориальных казначейств. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Отмечается, что проект подготовлен в целях исключения возможности возникновения конфликта интересов.

В связи с этим предлагает уточнить список федеральных ведомств, для которых упраздняется процедура согласования с главой региона кандидатов на должность руководителя территориального органа, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее Минфин РФ не представил в срок поправки для повышения компенсаций нефтяникам.