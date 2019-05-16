Правительство Венесуэлы и представители оппозиции проведут переговоры в Норвегии
Оппозиционные силы Венесуэлы проведут переговоры с правительством страны во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом в Норвегии.
Встреча состоится в Осло. Стороны обсудят вопросы по урегулированию политического кризиса в стране, передает Associated Press.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо не прокомментировал переговоры в телевизионных выступлениях. По его словам, Родригес уже вылетел за пределы страны с «очень важной миссией».
Напомним, ранее сообщалось, что США приостановили авиасообщение с Венесуэлой.Общество
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